«Поднятие уровня в одиночку» получит полноценную экранизацию: ее ждет та же беда, что и «Ван Пис» от Netflix

Netflix официально объявил о начале съёмок игрового фильма по аниме и манхве «Поднятие уровня в одиночку». Заявление о запуске проекта стало громким событием в фандоме, но реакция фанатов — далеко не восторженная.

Несмотря на успех аниме, зрители уверены: экранизацию ждёт та же судьба, что и «Ван Пис» — провал и разочарование.

Бездушная копия

Главную тревогу вызывает сам факт, что проектом занимается Netflix. После череды неудач в жанре живого действия, стриминговый гигант так и не смог восстановить доверие зрителей. «Ван Пис», несмотря на маркетинговый напор, остался недоразумением в глазах многих фанатов оригинала.

И теперь, когда Netflix берётся за «Поднятие уровня в одиночку», ожидания вовсе не оптимистичные — особенно учитывая масштаб и визуальную сложность исходного материала.

Где будут снимать сериал

Проект будет снят в Южной Корее, а режиссёрами выступят Ли Хэ Джун и Ким Бён Со — им доверили задачу адаптировать историю Сон Джин Ву. Авторы уже работали над картинами вроде «Потерпевшего кораблекрушение на Луне» и «Моего диктатора», но такой крупной международной адаптации у них ещё не было.

Несмотря на рекордную популярность аниме, сам путь героя — от самого слабого охотника до Теневого Монарха, способного влиять на мировой порядок — построен на визуальных решениях, которые сложно перенести в реалистичный формат. Именно на таких деталях споткнулся «Ван Пис», и фанаты опасаются повторения.

«Мы этого не просили»: Netflix снимет сериал по «Поднятию уровня» — актер уже выбран, а в комментариях открылись врата в ад.