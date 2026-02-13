В 2025-м россияне чаще всего смотрели 3 аниме: «Поднятие уровня» было №1, а вот кто еще оказался в топе

Уже два месяца идёт 2026 год, но аналитики Кинопоиска всё ещё подводят итоги прошлого сезона. На днях Индекс Кинопоиск Pro опубликовал глобальный топ-20 проектов, которые вызывали самый высокий интерес у россиян в 2025 году.
В рейтинге смешались жанры и страны производства: от корейских триллеров до российской классики вроде «Сватов» и «Папиных дочек». Но нас, конечно, интересует другое – аниме.
В этом году японская анимация закрепилась в мейнстриме настолько, что заняла сразу четыре позиции в общем рейтинге, обойдя многие популярные сериалы. Вот как выглядит топ-3 аниме 2025 года по версии российских зрителей.
|Место в топ-3 аниме
|Название
|Место в общем топ-20
|Баллы интереса
|1
|Поднятие уровня в одиночку
|2
|7597
|2
|Монолог фармацевта
|4
|5551
|3
|Ван-Пис
|9
|3286
В топ-20 оказался еще один тайтл – «Блю Лок». В общем рейтинге он занял 17-ю строчку, набрав 2252 балла, тем самым став 4-м аниме в нашем списке. Ну, а проектом №1 в 2025-м году заслуженно стала «Игра в кальмара» – только ей уступил «Соло левелинг».