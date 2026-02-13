Оповещения от Киноафиши
В 2025-м россияне чаще всего смотрели 3 аниме: «Поднятие уровня» было №1, а вот кто еще оказался в топе

13 февраля 2026 14:44
Проекты вызвали нешуточный интерес.

Уже два месяца идёт 2026 год, но аналитики Кинопоиска всё ещё подводят итоги прошлого сезона. На днях Индекс Кинопоиск Pro опубликовал глобальный топ-20 проектов, которые вызывали самый высокий интерес у россиян в 2025 году.

В рейтинге смешались жанры и страны производства: от корейских триллеров до российской классики вроде «Сватов» и «Папиных дочек». Но нас, конечно, интересует другое – аниме.

В этом году японская анимация закрепилась в мейнстриме настолько, что заняла сразу четыре позиции в общем рейтинге, обойдя многие популярные сериалы. Вот как выглядит топ-3 аниме 2025 года по версии российских зрителей.

Место в топ-3 аниме Название Место в общем топ-20 Баллы интереса
1 Поднятие уровня в одиночку 2 7597
2 Монолог фармацевта 4 5551
3 Ван-Пис 9 3286

В топ-20 оказался еще один тайтл – «Блю Лок». В общем рейтинге он занял 17-ю строчку, набрав 2252 балла, тем самым став 4-м аниме в нашем списке. Ну, а проектом №1 в 2025-м году заслуженно стала «Игра в кальмара» – только ей уступил «Соло левелинг».

Фото: Кадр из сериала «Монолог фармацевта», «Ван-Пис», «Поднятие уровня в одиночку»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
