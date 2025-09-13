Никаких вам 400 млн: Netflix урезал гонорары корейским актерам — досталось даже красавцу из «Поднятия уровня в одиночку»

А вот звездам «Игры в кальмара» нововведение не так сильно грозит.

Netflix, который раньше буквально заваливал корейских актеров деньгами, предлагая рекордные гонорары, теперь решил затянуть пояса. По данным инсайдеров, стриминг-гигант вводит более строгие финансовые лимиты.

Если раньше топ-звезды могли получать до 1 миллиарда вон (~62,5 млн рублей) за серию, то теперь верхняя планка опустилась до 300 миллионов вон (~18,8 млн рублей) за эпизод. Для сравнения: ещё недавно стандартом для крупных проектов считались 400 миллионов вон (~24,8 млн рублей).

Да, нынешняя сумма всё ещё внушительная, но тренд очевиден — Netflix стремится контролировать растущие бюджеты, которые уже давно вызывают вопросы в корейской индустрии.

Особенно интересно, что под новые правила попадают и восходящие звёзды. Яркий пример — Пён У Сок, который проснулся знаменитым после безумно популярной дорамы «Хватай Сон Джэ и беги».

Казалось бы, именно сейчас ему должны предложить баснословный контракт, особенно на фоне его нового проекта — грядущей адаптации знаменитой фэнтези-манхвы «Поднятие уровня в одиночку» от Netflix. Однако, по мнению экспертов, даже его гонорар не превысит установленного лимита.

Впрочем, исключения всё же возможны. Размер оплаты по-прежнему зависит от масштаба проекта, а для многосезонных хитов — например, «Игры в кальмара» или «Воспламеняющей взглядом» — актёры могут рассчитывать на повышение гонорара до 40% в новых сезонах.

Но ясно одно — эпоха безграничных чеков для корейских звёзд, похоже, закончилась.

