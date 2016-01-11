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Постер сериала Затмение
Постер сериала Затмение
Постер сериала Затмение
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Киноафиша Сериалы Затмение

Затмение (2016 - 2016)

Zatmenie 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Україна
Продолжительность сериала 6 часов 16 минут

О чем сериал

До семи лет жизнь Марьяны была чередой ярких праздников, которые устраивал, возвращаясь из плаванья, еe папа-моряк. Но однажды всe изменилось: папа перестал приезжать, навсегда оставшись в другой семье, а мама вышла замуж за нелюбимого мужчину, чтобы обеспечить безбедную жизнь себе и дочке. Марьяна сразу невзлюбила отчима и сводную сестру Таню. Она продолжала ждать родного отца и верить, что когда-нибудь праздник вернется в еe жизнь. И он вернулся спустя много лет, когда Марьяна встретила и полюбила Диму, который так напоминал ей отца. Но, как и отец, Дима однажды не вернулся домой… Новое предательство окончательно подкосило Марьяну. Она могла стать верной женой и хорошей матерью, а стала безжалостной мстительницей, готовой даже на убийство.

В ролях
В ролях
Ольга Сухарева
Михаил Дорожкин
Руслан Чернецкий
Руслан Чернецкий
Андрей Сенькин
Андрей Сенькин
Сергей Власов
Светлана Тимофеева-Летуновская
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Затмение - Сезон 1 Сезон 1
2016, 8 эпизодов
 
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