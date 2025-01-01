Меню
Цитаты из сериала Покемон

Jessie Приготовьтесь к неприятностям.
James of Team Rocket И сделай это втрое.
Jessie Чтобы защитить мир от разрушений.
James of Team Rocket Чтобы объединить всех людей в нашей стране.
Jessie Чтобы осудить зло правды и любви.
James of Team Rocket Чтобы расширить наше влияние до звёзд над нами.
Jessie Джесси.
James of Team Rocket Джеймс.
Jessie Команда Ракета, вылетаем со скоростью света.
James of Team Rocket Сдавайтесь сейчас или готовьтесь к бою.
Meowth Мяут. Верно.
Джесси Этот парень на постере выглядит точно как ты, Джеймс.
Джеймс из Команды Ракеты Так? Думаю, он выглядит жалко.
Мяут Вот что она имела в виду, Джеймс.
Покедекс Ратата ищет еду в лесу: фрукты, корни, орехи и ягоды.
Эш Но это же не лес! Это открытое поле!
Покедекс Они также выходят на открытые поля, чтобы украсть еду у глупых путешественников.
Эш Это значит, что... я глупый?
Пикачу [смеясь] Пика, пика, пика!
Пикачу [смеясь] Пика, пика, пика!
Джесси [после встречи с вонючим Глума] Ужасный запах!
Джеймс из Team Rocket Похоже на старые кроссовки, смешанные с тухлыми яйцами и мертвой рыбой, с легким привкусом сметаны.
Мяут Моя мордочка горит, как будто в огне!
Джесси Мяут, у тебя же нет мордочки.
Мяут Что?
[Смотрит на пустое пространство]
Мяут Моя мордочка! Что произошло? Запах стер её с моего лица!
[делает паузу]
Мяут Хмм? О! О да, я чуть не забыл. Мультипликатор никогда не нарисовал мне мордочку.
Ash Если кто-то есть, выходите. А если вы монстр или призрак, то оставайтесь на месте.
Мяут Я ненавижу воду, особенно МОКРУЮ воду.
Джесси Лучше бы это и не могло сработать, если бы мы это спланировали.
Джеймс из Команды Ракета Если бы мы это спланировали, ничего бы не сработало!
Старая женщина/Гасли Я за вами наблюдала. Вы задумали что-то недоброе! И в вашем будущем нет ничего хорошего!
Джеймс из команды Ракета Кто? Полиция, шериф, ФБР?
Старая женщина/Гасли Я вижу молодую и красивую женщину, которая приведет вас к жестокому destino.
Джеймс из команды Ракета Мне не нужен гадалка, чтобы это знать. Какая-то женщина ВСЕГДА доставляет мне проблемы! Это проклятие...
Джесси [подозрительно смотрит на Джеймса] Кого ты имеешь ввиду?
Мяут Пикачу не изменится. Если ему предстоит сразиться с Райчу, он сделает это таким, какой он есть. Он будет сражаться во имя всех Пикачу!
Джеймс из команды Рокет Я ни черта не вижу перед собой.
Мяут Если не заткнешься, увидишь ногу перед лицом!
Джеймс из команды Ракета Чёрт. Мы только что потратили целую серию, радуясь за хорошистов.
Misty О нет. Стазю в полном бедстве.
Ash Откуда ты знаешь? У него даже лица нет.
Misty Потому что я чувствительна к чувствам других.
Ash О, да, как будто я не чувствителен.
Джесси Мы можем быть злыми и подлыми, но никогда не оставим друга в беде.
Джеймс из Team Rocket Если только мы не подвергнемся реальной физической опасности.
Мisty Где профессор Айви?
[Брок стонет и становится синего цвета]
Эш Брок? Что с тобой?
Брок Я не хочу об этом говорить
Эш Почему нет?
Брок Она упомянула... это имя.
Брайс Какой идиот может силой украсть покемонов у других?
Джеймс изTeam Rocket Ну а сколько их вообще бывает?
Мэй Эй! Это моё яйцо!
Мэй Эй! Это моё яйцо!
Джеймс из Команды Ракета Ааа! Это мой Мим Джуниор.
Джесси Мы пришли за Элекидом и Пикачу.
Джеймс из Команды Ракета СТОП!
[Джеймс выбегает из машины Гolem Команды Ракета]
Мэй [Мэй подбегает к Джеймсу] Я с тобой поменяюсь.
Мэй [Мэй подбегает к Джеймсу] Я с тобой поменяюсь.
Джеймс из Команды Ракета Звучит как план.
Мэй Держи!
Мэй Держи!
Джеймс из Команды Ракета Спасибо.
Мэй Мэй, Джеймс из Команды Ракета: Пока!
Мэй Мэй, Джеймс из Команды Ракета: Пока!
Джеймс из Команды Ракета Ааа! Мой Мим Джуниор вернулся на место.
Мэй [Смеётся] Я вернула своё яйцо.
Мэй [Смеётся] Я вернула своё яйцо.
Джеймс из Команды Ракета Итак, где мы остановились?
Мяут Мы собирались забрать Элекида и Пикачу.
Мяут [после успешного захвата Гипно и Дроузи в нашу летающую систему с металлическими крыльями] Мы их поймали! Теперь унесёмся с нашим уловом!
Джеймс из команды Ракета Я не понимаю. Почему мы не сделали это с самого начала?
Джесси [имеется в виду время показа] Что ж, нам НУЖНО заполнить полчаса!
Нарратор Итак, история продолжается
Джеймс из Команды Ракета Чёрт! Мы впустую потратили целую серию, радуясь за хороших парней.
Нарратор Совершенно верно, Джеймс.
[Надувая ещё больше]
Джигглипаф Джигглипаф, джиггли!
Jessie Заживо похоронены и затоптаны. Мы достигли дна!
Мisty Разве этот цвет не слишком яркий для нинзи?
Мяут Мой разум говорит бежать, но мои ноги не слушают.
Jessie Хотя бы раз я хочу уйти драматично, чтобы это не заканчивалось угрожающим взрывом.
Джеймс из Команды Ракета Искровой удар, Громовой разряд... Я уже столько раз терпел поражение от атак Пикачу, что знаю их наизусть.
Brock Это было действительно тревожно.
Джеймс из Team Rocket С такими врагами друзья не нужны.
Брок Теперь мне всё стало понятно. Ларвитар стал таким из-за болезненного расставания с матерью, и теперь он боится внешнего мира. У него нет доверия к людям.
Мей Этот Тиранитар, должно быть, мать Ларвитара.
Эш Бедный Ларвитар. Ларвитар, пожалуйста, вспомни все хорошие времена, которые мы провели вместе.
Брок Не все люди плохие. Просто дай нам шанс.
Джеймс из Team Rocket У нас гордая традиция неудач.
Misty Стоит только дать ему шанс, он еще и оказывается хорошим парнем.
Джесси Откуда у тебя столько шоколада? Ты что, прячешь от нас?
Джеймс из команды Рокет Это моё. Помнишь? Мы все получили по одному вчера.
Мяут Ты съел половину моего.
Ash Оно ходит за Пикачу, как какой-то голый дурак или что-то в этом роде,
Brock Что? Эй, Эш, ты имеешь в виду СЛЕЖКА?!
Ash Я такой классный был, Мисти!
Misty Что? Ты же проиграл с Баттерфри!
Ash Это был только первый раунд. После этого я сделал огромный камбэк!
Misty Если бы Команда Рокет не вмешалась, я бы тебя уничтожила!
Ash Тебе повезло, что они появились; ты собирался проиграть.
Misty Проиграть? Я только разогревался!
Ash О да?
Misty О да!
Brock О, брат!
Джеймс из команды Ракета Я хочу поесть.
Джесси Прекрати это!
Мяут Да, это нытье только разжигает аппетит.
Джесси Хорошо, что мы наткнулись на этот знак.
Джеймс из Team Rocket Да, это хороший знак.
Джесси Это Фушия Гим.
Джеймс из Команды Ракеты Мне кажется, это японский ресторан.
Пикачу Пика, пика, пика.
Пикачу Пика, пика, пика.
Касуми Хорошо, хорошо, тоже.
Касуми Хорошо, хорошо, тоже.
Эш Ты скучаешь по маме, да, Ларвитар? Не переживай, мы вернём твою маму. Обещаю.
Ренджер Мэйсон Не переживай, Ларвитар. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы вернуть твою маму.
[Ларвитар замер]
Мисти Этот Ларвитар застывает каждый раз, когда кто-то, кто ему не знаком, пытается с ним заговорить.
Ренджер Мэйсон Что случилось? Я его заморозил?
Брок Этому Ларвитару нужно время, чтобы привыкнуть к людям
Брок Гаррисон Когда у тебя есть лимоны, ты делаешь лимонад; а когда у тебя есть рис, ты делаешь тефтели из риса.
Миссис Кетчум Не забывай менять свою, как его, каждый день.
Офицер Дженни Ох, я оставила свой мотоцикл на ресепшне.
Эш Привет, Пикачу. Ты здорово поработал.
Пикачу Большой Пикачу.
Пикачу Большой Пикачу.
[Брок злится на Чармандера]
Брок Не зажигай свечу, а меня!
[Пикачу смеётся]
[Пикачу кружит вокруг Райчу лейтенанта Сёрджа]
Мисти План сработал так, как ты и говорил, Брок.
Брок Верно. Райчу эволюционировал слишком быстро и так никогда не научился ни одному из быстрых ударов, которые может усвоить только пикачу.
Лили Уильямс Наверное, можно так и сказать
[поединок покемонов между Эшем и Мисти]
Лили Уильямс был остановлен из-за "сосунда?"
[смеётся]
Мэй Да что ты! Я видел, как слаугма бегает быстрее тебя. Нууууумммм!
Мэй Да что ты! Я видел, как слаугма бегает быстрее тебя. Нууууумммм!
Макс, Катерпи, Бutterfree, Дополнительные голоса [рашит] Ты и есть слаугма!
Брок [вздыхает] Как здорово видеть, что они так хорошо ладят.
Флинт Певтер Сити серый, цвет камня. Меня зовут Флинт, а ты сидишь на моем товаре, парень.
Эш Ты продаешь камни?
Флинт Сувениры из Певтер Сити, хочешь купить кое-что?
Эш Нет, спасибо. Я путешествую, пытаясь стать тренером Покемонов.
Флинт Ну, твой Покемон в плохом состоянии. Пойдем, я отведу тебя в Центр Покемонов.
Эш Он кажется хорошим парнем.
Мisty Ты уверен?
Флинт Кстати, за отдых на моем камне возьму два доллара.
Ash Я думал, ты сказал "пейсинг", а не "пассинг"!
Pikachu Пикачу!
Pikachu Пикачу!
[поднимает пинг-понговую ракетку]
Ash Я сказал "дополнение"... то есть, "пейсинг"!
Nurse Joy Я знаю, почему ты удивлён. Я выгляжу как все другие медсёстры, не так ли? Моя первая кузина работает в Пьютер-Сити, а моя вторая кузина — в Виридиан-Сити. Я считаю, что я самая красивая, не правда ли?
Surge Думаю, ты поймёшь, что играть с большими мальчиками — это шокирующий опыт.
Джесси Если Пикачу проиграет эту битву...
Джеймс из Team Rocket Ты прав! Оно того не стоит. Мы потратили все это время зря.
Мяут Может, ты сможешь стянуть Райчу.
Эш Пикачу, наша удачная звезда сегодня светит!
Мisty Где? Я её не вижу. Как можно увидеть звезду среди бела дня?
Эш Я не подразумевал, что она на самом деле светит!
Ash Эй, ребята, вытащите меня из этой ямы.
Misty Мы бы с удовольствием помогли тебе, Эш, но, к сожалению, ты стоишь на нас.
Эш Мне пришлось отправить примерно миллион открыток, чтобы получить эту шляпу!
Мисти Неудивительно, что я не получила свою. Я отправила только одну.
Гарри Оук Почему бы тебе не дать своему животу высказаться?
Джеймс из Команды Ракета Команда Ракета снова в небе!
Джесси Команда Ракета снова в небе!
Мяут Команда Ракета снова в небе!
Лили Уильямс [к Силу] За кого ты болеешь?
Профессор Берч , Дополнительные голоса [рычание] Ты же знаешь, что это не Силкул, а Каскуун.
Торчик Торчик? Торчик?
[Торчик начинает плакать]
Макс, Катерпи, Бабочка, Дополнительные голоса О, Торчик! Вот ты где.
Мяут Что случилось?
Макс, Катерпи, Бабочка, Дополнительные голоса Торчик боится, что больше никогда не увидит Мэй.
Мяут Что ж, плачь не поможет, я уже пробовал.
Пикачу [кричит, когда к ним несется гигантский Райхорн] ПИКА ПИ!
Пикачу [кричит, когда к ним несется гигантский Райхорн] ПИКА ПИ!
Мяут Мой разум говорит бежать, но ноги не слушаются!
Офицер Джунса [кричит] Я вижу по твоей судимости, что ты уже сидел в тюрьме!
Сatoshi Я никогда не сидел в тюрьме.
Сatoshi Я никогда не сидел в тюрьме.
Такеши Я тоже.
Эш Ты скучаешь по маме, да, Ларвитар? Не беспокойся, мы вернём твою мать. Я обещаю.
Рейнджер Мейсон Он прав, Ларвитар. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы вернуть твою маму.
[Ларвитар замирает]
Мисти Ой-ой. Снова замерзло.
Рейнджер Мейсон В чём дело? Я его заставил замерзнуть?
Брок Этому Ларвитару нужно время, чтобы привыкнуть к людям
