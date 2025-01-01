Мэй
Эй! Это моё яйцо!
Мэй
Эй! Это моё яйцо!
Джеймс из Команды Ракета
Ааа! Это мой Мим Джуниор.
Джесси
Мы пришли за Элекидом и Пикачу.
Джеймс из Команды Ракета
СТОП!
[Джеймс выбегает из машины Гolem Команды Ракета]
Мэй
[Мэй подбегает к Джеймсу] Я с тобой поменяюсь.
Мэй
[Мэй подбегает к Джеймсу] Я с тобой поменяюсь.
Джеймс из Команды Ракета
Звучит как план.
Мэй
Держи!
Мэй
Держи!
Джеймс из Команды Ракета
Спасибо.
Мэй
Мэй, Джеймс из Команды Ракета: Пока!
Мэй
Мэй, Джеймс из Команды Ракета: Пока!
Джеймс из Команды Ракета
Ааа! Мой Мим Джуниор вернулся на место.
Мэй
[Смеётся] Я вернула своё яйцо.
Мэй
[Смеётся] Я вернула своё яйцо.
Джеймс из Команды Ракета
Итак, где мы остановились?
Мяут
Мы собирались забрать Элекида и Пикачу.