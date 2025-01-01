Старая женщина/Гасли Я за вами наблюдала. Вы задумали что-то недоброе! И в вашем будущем нет ничего хорошего!

Джеймс из команды Ракета Кто? Полиция, шериф, ФБР?

Старая женщина/Гасли Я вижу молодую и красивую женщину, которая приведет вас к жестокому destino.

Джеймс из команды Ракета Мне не нужен гадалка, чтобы это знать. Какая-то женщина ВСЕГДА доставляет мне проблемы! Это проклятие...