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Постер сериала Клан «Черная вдова»
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Киноафиша Сериалы Клан «Черная вдова»

Клан «Черная вдова» (2012 - 2012)

Clan 18+
Год выпуска 2012
Страна Бельгия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал VTM
Продолжительность сериала 8 часов 20 минут

О чем сериал

Пятеро сестёр Гуттлс встречаются на похоронах Жан Клода — мужа одной из них. Вдова усопшего Геделе Гуттлс выглядит опечаленной, остальные сёстры едва скрывают облегчение и радость. Причины гибели расследуют два страховых агента, не желающих расставаться с суммой на которую была застрахована жизнь покойного. Сёстры Гуттлс первые среди подозреваемых, ведь при жизни зять успел изрядно подпортить жизнь каждой из них. Однако они далеко не единственные в бесконечном списке тех, кто ненавидел этого человека…
 

В ролях
В ролях
Барбара Сарафьян
Барбара Сарафьян
Герт Ван Рампелберг
Герт Ван Рампелберг
Робби Клейрен
Майке Нёвилль
Майке Нёвилль
Рут Бекар
Инге Паулуссен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Клан «Черная вдова» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 10 эпизодов
 
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