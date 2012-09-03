Пятеро сестёр Гуттлс встречаются на похоронах Жан Клода — мужа одной из них. Вдова усопшего Геделе Гуттлс выглядит опечаленной, остальные сёстры едва скрывают облегчение и радость. Причины гибели расследуют два страховых агента, не желающих расставаться с суммой на которую была застрахована жизнь покойного. Сёстры Гуттлс первые среди подозреваемых, ведь при жизни зять успел изрядно подпортить жизнь каждой из них. Однако они далеко не единственные в бесконечном списке тех, кто ненавидел этого человека…