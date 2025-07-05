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Плохая девочка
Плохая девочка (2025 - …)
Bad Girl
18+
аниме
комедия
Год выпуска
2025
Страна
Япония
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
Tokyo MX
Продолжительность сериала
4 часа 48 минут
О чем сериал
Хорошая девочка Юу ведет себя плохо, чтобы привлечь внимание Атори.
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В ролях
В ролях
Мисато Мацуока
Ринн
Каори Маэда
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
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голосов
7.5
IMDb
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Плохая девочка»
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
26 июля 2025
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
2 августа 2025
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
9 августа 2025
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
16 августа 2025
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
23 августа 2025
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
30 августа 2025
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
6 сентября 2025
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
13 сентября 2025
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
20 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
12 эпизодов
Отзывы о сериале
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