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Постер сериала Можете звать меня папой
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Киноафиша Сериалы Можете звать меня папой

Можете звать меня папой (2016 - 2016)

Mozhete zvat menya papoj 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

Паша — романтично настроенный заведующий детским садом, мечтающий жениться на Вере. Но знакомство с её отцом заставляет молодого человека всерьез понервничать. Борис Семёнович, ворчливый пенсионер со вздорным характером и мутным прошлым, ведущий затяжную войну с соседкой, не собирается отпускать дорогую дочь под венец. Потенциальный тесть договаривается с приятелями хорошенько припугнуть жениха и разыграть для него целый спектакль. Вера ничего не подозревает, а Паша всерьез опасается, что семья его возлюбленной связана с мафией.

В ролях
В ролях
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Анна Каменкова
Анна Каменкова
Роман Полянский
Роман Полянский
Антон Ескин
Антон Ескин
Андрей Бутин
Сергей Букреев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Сезоны
Можете звать меня папой - Сезон 1 Сезон 1
2016, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
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