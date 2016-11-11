Паша — романтично настроенный заведующий детским садом, мечтающий жениться на Вере. Но знакомство с её отцом заставляет молодого человека всерьез понервничать. Борис Семёнович, ворчливый пенсионер со вздорным характером и мутным прошлым, ведущий затяжную войну с соседкой, не собирается отпускать дорогую дочь под венец. Потенциальный тесть договаривается с приятелями хорошенько припугнуть жениха и разыграть для него целый спектакль. Вера ничего не подозревает, а Паша всерьез опасается, что семья его возлюбленной связана с мафией.