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Киноафиша Сериалы Золото скифов

Золото скифов (2025 - …)

Zoloto skifov 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал СТС

О чем сериал

 По сюжету археолог Катя Егорова отправляется с сыном Колей в экспедицию на Алтай, не подозревая, что окажется в центре борьбы за мистический пояс скифов, дающий его владельцу невероятную власть. Могущественный артефакт ищет влиятельный бизнесмен Тихомиров, предок которого отыскал одну из трех частей пояса и оставил карту. В поисках бизнесмену помогает черный копатель Саша, но без опыта Кати собрать пояс воедино не удается. Тихомиров угрожает девушке, поэтому она дает согласие, не зная, что за мощным предметом также охотится ее бывший муж Вадим. В пути героев ждут превратности дикой природы, древние загадки и ловушки, оставленные скифами в святилище, а также пороки и слабости, который пояс пробуждает в каждом, кто пытается его заполучить. 

 

В ролях
В ролях
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Линда Лапиньш
Линда Лапиньш
Артём Крылов
Артём Крылов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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