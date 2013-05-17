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Киноафиша Сериалы Розыскник

Розыскник (2013 - 2013)

Rozysknik 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Майор полиции бросает вызов коррумпированной системе. Сотрудник уголовного розыска Виктор Попов, когда-то давно был честным милиционером и верил в справедливость, но со временем стал поступаться своими принципами. Его начальник — полковник Костромин настоящий «оборотень в погонах», который поставил весь свой отдел на службу криминального бизнеса. Главный герой, по началу исполняет приказы начальства, например берёт взятку и подставляет невиновного коммерсанта. Однако, затем судьба преподаёт ему несколько тяжёлых уроков: жена уходит к другому, дочь начинает встречаться с наркоторговцем, а друг детства трагически погибает столкнувшись с произволом полиции. Попов переосмысляет свое прошлое и решает вступить в опасное противостояние с системой. Теперь он представляет угрозу для коррумпированных коллег, которые пойдут на все, чтобы сохранить свои тёмные дела в тайне....
 

В ролях
В ролях
Александр Лыков
Александр Лыков
Артур Ваха
Артур Ваха
Сергей Гамов
Сергей Гамов
Кристина Бродская
Кристина Бродская
Наталья Круглова
Алексей Красноцветов
Алексей Красноцветов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Розыскник - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
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