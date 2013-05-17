Майор полиции бросает вызов коррумпированной системе. Сотрудник уголовного розыска Виктор Попов, когда-то давно был честным милиционером и верил в справедливость, но со временем стал поступаться своими принципами. Его начальник — полковник Костромин настоящий «оборотень в погонах», который поставил весь свой отдел на службу криминального бизнеса. Главный герой, по началу исполняет приказы начальства, например берёт взятку и подставляет невиновного коммерсанта. Однако, затем судьба преподаёт ему несколько тяжёлых уроков: жена уходит к другому, дочь начинает встречаться с наркоторговцем, а друг детства трагически погибает столкнувшись с произволом полиции. Попов переосмысляет свое прошлое и решает вступить в опасное противостояние с системой. Теперь он представляет угрозу для коррумпированных коллег, которые пойдут на все, чтобы сохранить свои тёмные дела в тайне....