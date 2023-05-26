Бывшая полицейская из Латинской Америки по имени Эми ведёт отчаянную борьбу за право воспитывать своего сына. Внезапно она обнаруживает в себе способность общаться с мёртвыми и решает использовать этот дар в собственных интересах: она предлагает влиятельному политику помочь ему установить контакт с умершей женой, если тот поможет пересмотреть дело отца её ребёнка, несправедливо осуждённого и оказавшегося за решёткой. Однако на этом их союз не заканчивается — между Эми и политиком вспыхивает чувство, которое, как оказывается, пробуждает опасные потусторонние силы, грозящие обернуться трагедией.