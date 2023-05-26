Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала За твоими пределами
1 постер
Киноафиша Сериалы За твоими пределами

За твоими пределами (2023 - 2023)

Más alla de ti 18+
Год выпуска 2023
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис ViX+
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Бывшая полицейская из Латинской Америки по имени Эми ведёт отчаянную борьбу за право воспитывать своего сына. Внезапно она обнаруживает в себе способность общаться с мёртвыми и решает использовать этот дар в собственных интересах: она предлагает влиятельному политику помочь ему установить контакт с умершей женой, если тот поможет пересмотреть дело отца её ребёнка, несправедливо осуждённого и оказавшегося за решёткой. Однако на этом их союз не заканчивается — между Эми и политиком вспыхивает чувство, которое, как оказывается, пробуждает опасные потусторонние силы, грозящие обернуться трагедией.

 

За твоими пределами - трейлер первого сезона
За твоими пределами  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Доминика Палета
Доминика Палета
Педро Де Тавира
Себастьян Рульи
Ariadne Díaz
Антонио Фортье
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
За твоими пределами - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше