Талантливая и предприимчивая девушка Анна Новобранцева приехала из Пскова покорять Москву совершенно случайно: аферисты, выдающие себя за продюсеров популярных телепроектов и собирающие деньги с доверчивых провинциалов, дали ей как победительнице несуществующего конкурса «Ты – звезда» ложный московский адрес, а вместе с ним и надежду стать певицей. Однако Его Величество Случай все-таки свел ее со столичным шоу-бизнесом. Анна оказалась не только обладательницей прекрасных вокальных данных, но и талантливым режиссером, клип-мейкером, звукорежиссёром и автором песен. Популярность не заставила себя долго ждать. Но сначала она пришла к Инге Веригиной, интриганке с красивой внешностью, для которой Анна делала клипы и записывала свой вокал для ее фонограммы. Справедливость, конечно, восторжествовала.