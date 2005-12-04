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Постер сериала Молоды и счастливы
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Киноафиша Сериалы Молоды и счастливы

Молоды и счастливы (2005 - 2005)

Molody i schastlivy 18+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Талантливая и предприимчивая девушка Анна Новобранцева приехала из Пскова покорять Москву совершенно случайно: аферисты, выдающие себя за продюсеров популярных телепроектов и собирающие деньги с доверчивых провинциалов, дали ей как победительнице несуществующего конкурса «Ты – звезда» ложный московский адрес, а вместе с ним и надежду стать певицей. Однако Его Величество Случай все-таки свел ее со столичным шоу-бизнесом. Анна оказалась не только обладательницей прекрасных вокальных данных, но и талантливым режиссером, клип-мейкером, звукорежиссёром и автором песен. Популярность не заставила себя долго ждать. Но сначала она пришла к Инге Веригиной, интриганке с красивой внешностью, для которой Анна делала клипы и записывала свой вокал для ее фонограммы. Справедливость, конечно, восторжествовала.

В ролях
В ролях
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Анастасия Цветаева
Борис Шитиков
Любовь Тихомирова
Любовь Тихомирова
Евгений Березовский
Евгений Березовский
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Молоды и счастливы - Сезон 1 Сезон 1
2005, 12 эпизодов
 
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