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Киноафиша Сериалы Взятка

Взятка (2025 - …)

Vzyatka 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Елена — уважаемый директор элитной городской гимназии. В прошлом она пережила тяжелое предательство: любимый мужчина ушел к её лучшей подруге, и в результате трагедии она потеряла ребенка. После этого Лена полностью посвятила себя работе, давно отказавшись от личного счастья.  Спустя годы в её жизни вновь появляется та самая подруга — теперь обедневшая вдова, отчаянно борющаяся за жизнь больного ребенка. Она умоляет устроить свою дочь Олю в гимназию. Лена едва узнаёт её — слишком сильно изменилась жизнь Сони. Желание отомстить берет верх: Елена соглашается, но требует взятку, считая это запоздалой расплатой за прошлое.  Соня продаёт фамильное кольцо, чтобы выполнить условие. Однако именно с этого момента всё выходит из-под контроля. Каждое новое событие ведёт к неожиданным поворотам, затрагивая не только Лену, но и множество других людей.  На этом непростом пути Лене предстоит пройти через внутренние изменения: признать собственные ошибки, научиться прощать, заново научиться доверять и, возможно, открыть сердце для настоящей любви.

В ролях
В ролях
Ольга Бобкова
Ольга Бобкова
Василий Шмаков
Василий Шмаков
Владимир Фекленко
Ольга Бранкевич
Елизавета Ильевская
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Взятка - Сезон 1 Сезон 1
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