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Киноафиша Сериалы В западне

В западне (2025 - …)

V zapadne 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

На первый взгляд, брак Тани и Игоря выглядит прочным и благополучным. Пятнадцать лет вместе, подрастающий сын Данила, успешная карьера: у Тани — сеть медицинских лабораторий, у Игоря — стабильный бизнес. Но за фасадом идеальной семьи скрывается мрачная правда: Игорь давно подсел на азартные игры и тайно проигрывает в подпольном казино огромные суммы.  В один роковой вечер, оказавшись на грани краха, он совершает безумный поступок — делает ставку на собственную жену… и проигрывает её таинственному игроку по имени Дмитрий Мелехов. Таня даже не подозревает, что теперь её судьба в руках человека, которого она считала погибшим много лет назад. Дмитрий — не просто незнакомец, а любовь из её прошлого, исчезнувшая при загадочных обстоятельствах.  Почему он вернулся? Что стоит за его поступками? И как Тане вырваться из ловушки, в которую она попала из-за предательства мужа? Её ждёт тяжелое испытание, где на кону — не только свобода, но и правда о прошлом, которую ей предстоит открыть.

В ролях
В ролях
Майя Вознесенская
Майя Вознесенская
Сергей Шарифуллин
Сергей Шарифуллин
Юрий Круглов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
В западне - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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