На первый взгляд, брак Тани и Игоря выглядит прочным и благополучным. Пятнадцать лет вместе, подрастающий сын Данила, успешная карьера: у Тани — сеть медицинских лабораторий, у Игоря — стабильный бизнес. Но за фасадом идеальной семьи скрывается мрачная правда: Игорь давно подсел на азартные игры и тайно проигрывает в подпольном казино огромные суммы. В один роковой вечер, оказавшись на грани краха, он совершает безумный поступок — делает ставку на собственную жену… и проигрывает её таинственному игроку по имени Дмитрий Мелехов. Таня даже не подозревает, что теперь её судьба в руках человека, которого она считала погибшим много лет назад. Дмитрий — не просто незнакомец, а любовь из её прошлого, исчезнувшая при загадочных обстоятельствах. Почему он вернулся? Что стоит за его поступками? И как Тане вырваться из ловушки, в которую она попала из-за предательства мужа? Её ждёт тяжелое испытание, где на кону — не только свобода, но и правда о прошлом, которую ей предстоит открыть.