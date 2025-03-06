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Постер сериала Вера больше не верит в принципы
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Киноафиша Сериалы Вера больше не верит в принципы

Вера больше не верит в принципы (2025 - 2025)

Vera bolshe ne verit v principy 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В тихом провинциальном городке Бучалове всё шло своим чередом — до тех пор, пока одна пугающая находка не нарушила привычный уклад. В овраге обнаружили тело врача из местной больницы. Сначала всё выглядело как несчастный случай — якобы он погиб, упав с велосипеда. Но одно странное обстоятельство всё изменило: сам велосипед бесследно исчез.  Местная жительница Вера Зацепина решает не мириться с официальной версией и начинает собственное расследование. Прогуливаясь вдоль берега Волги, она находит забытый телефон. Включив его, Вера видит фотографии, от которых по спине пробегает холодок: на снимках — пропавшая Алина Маслова, и, похоже, она мертва. Кто оставил эти жуткие кадры? И зачем?  Шаг за шагом, Вера распутывает клубок тайн, стараясь добраться до правды. Её интуиция, упорство и острый ум ведут к неожиданным открытиям и финалу, который перевернёт всё с ног на голову. Эта захватывающая история — о тайнах, которые скрываются за фасадом тихой жизни, и о том, насколько далеко может зайти человек, идущий за правдой.

В ролях
В ролях
Татьяна Казючиц
Татьяна Казючиц
Александра Булычёва
Александра Булычёва
Кирилл Запорожский
Кирилл Запорожский
Артём Сухоруков
Михаил Гудошников
Анастасия Рысева
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Вера больше не верит в принципы - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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