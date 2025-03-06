В тихом провинциальном городке Бучалове всё шло своим чередом — до тех пор, пока одна пугающая находка не нарушила привычный уклад. В овраге обнаружили тело врача из местной больницы. Сначала всё выглядело как несчастный случай — якобы он погиб, упав с велосипеда. Но одно странное обстоятельство всё изменило: сам велосипед бесследно исчез. Местная жительница Вера Зацепина решает не мириться с официальной версией и начинает собственное расследование. Прогуливаясь вдоль берега Волги, она находит забытый телефон. Включив его, Вера видит фотографии, от которых по спине пробегает холодок: на снимках — пропавшая Алина Маслова, и, похоже, она мертва. Кто оставил эти жуткие кадры? И зачем? Шаг за шагом, Вера распутывает клубок тайн, стараясь добраться до правды. Её интуиция, упорство и острый ум ведут к неожиданным открытиям и финалу, который перевернёт всё с ног на голову. Эта захватывающая история — о тайнах, которые скрываются за фасадом тихой жизни, и о том, насколько далеко может зайти человек, идущий за правдой.