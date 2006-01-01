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Киноафиша Сериалы Запасной инстинкт

Запасной инстинкт (2006 - 2006)

Zapasnoj instinkt 18+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Арсений Троепольский признавал в жизни только одно — работу. Она была его пищей, его возлюбленной, его развлечением. Дизайнерская компьютерная фирма, которую он возглавлял, процветала. И вот внезапно гром грянул среди ясного неба. Убили «зама», гения дизайна — Федора Грекова. Самое ужасное, что его труп нашел... сам Арсений. Отсидев три дня в кутузке как главный подозреваемый, он наконец появился в конторе, но возвращение к любимой работе его отнюдь не обрадовало. Пытаясь понять, за что убили Федю, он обнаружил, что все вокруг лгут — сотрудники, любовница, сестра и племянница покойного. Но мозг Арсения, работающий как компьютер, все разложил по полочкам. И гора лжи, рухнув, погребла под собой всех...

В ролях
В ролях
Максим Аверин
Максим Аверин
Павел Баршак
Павел Баршак
Алиса Богарт
Никита Высоцкий
Никита Высоцкий
Михаил Дементьев
Томас Моцкус
Томас Моцкус
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Запасной инстинкт - Сезон 1 Сезон 1
2006, 4 эпизода
 
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