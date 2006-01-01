Арсений Троепольский признавал в жизни только одно — работу. Она была его пищей, его возлюбленной, его развлечением. Дизайнерская компьютерная фирма, которую он возглавлял, процветала. И вот внезапно гром грянул среди ясного неба. Убили «зама», гения дизайна — Федора Грекова. Самое ужасное, что его труп нашел... сам Арсений. Отсидев три дня в кутузке как главный подозреваемый, он наконец появился в конторе, но возвращение к любимой работе его отнюдь не обрадовало. Пытаясь понять, за что убили Федю, он обнаружил, что все вокруг лгут — сотрудники, любовница, сестра и племянница покойного. Но мозг Арсения, работающий как компьютер, все разложил по полочкам. И гора лжи, рухнув, погребла под собой всех...