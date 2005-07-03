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Киноафиша Сериалы Формула

Формула (2005 - 2005)

Formula 18+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 5 часов 44 минуты

О чем сериал

Сотрудники издательского дома «Формула» полностью поглощены бурной жизнью их любимой редакции - именно здесь берут начало интриги и сплетни, переплетающиеся тугие узлы человеческих взаимоотношений. Но теперь им предстоит испытание посложнее - назначен своеобразный творческий конкурс, по результатам которого лучший шеф-редактор сможет занять кресло главы холдинга. Но кроме проблем карьерных, в редакции существуют и множество хитросплетений в личных отношениях сотрудников - коллеги переживают бурные романы, горячо ненавидят друг друга, постоянно враждуют, отчего каждую минуту попадают в самые немыслимые и невероятно забавные ситуации.

В ролях
В ролях
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
Наталья Коляканова
Наталья Коляканова
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Александр Карпов
Александр Карпов
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Формула - Сезон 1 Сезон 1
2005, 8 эпизодов
 
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