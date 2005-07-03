Сотрудники издательского дома «Формула» полностью поглощены бурной жизнью их любимой редакции - именно здесь берут начало интриги и сплетни, переплетающиеся тугие узлы человеческих взаимоотношений. Но теперь им предстоит испытание посложнее - назначен своеобразный творческий конкурс, по результатам которого лучший шеф-редактор сможет занять кресло главы холдинга. Но кроме проблем карьерных, в редакции существуют и множество хитросплетений в личных отношениях сотрудников - коллеги переживают бурные романы, горячо ненавидят друг друга, постоянно враждуют, отчего каждую минуту попадают в самые немыслимые и невероятно забавные ситуации.