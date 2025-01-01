Получив наводку на богатый дом, промышляющий мелкими криминальными заработками Сеня, идет на грабёж. Но его ловит хозяин дома ― очень влиятельный, невероятно эксцентричный, но давно непубличный бизнесмен Орлов, который оказывается ещё и слепым. К удивлению Сени, он не сдаёт его в полицию, а делает своим личным помощником. Но кажущаяся беззаботной жизнь миллиардера оборачивается для Сени жёсткой борьбой за бизнес с высокопоставленным чиновником Кирилловым, где ставками станут не только их собственные судьбы, но и жизни их близких.