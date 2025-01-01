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Киноафиша Сериалы Слепой

Слепой (2025 - …)

Slepoy 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Получив наводку на богатый дом, промышляющий мелкими криминальными заработками Сеня, идет на грабёж. Но его ловит хозяин дома ― очень влиятельный, невероятно эксцентричный, но давно непубличный бизнесмен Орлов, который оказывается ещё и слепым. К удивлению Сени, он не сдаёт его в полицию, а делает своим личным помощником. Но кажущаяся беззаботной жизнь миллиардера оборачивается для Сени жёсткой борьбой за бизнес с высокопоставленным чиновником Кирилловым, где ставками станут не только их собственные судьбы, но и жизни их близких. 

В ролях
В ролях
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Илья Любимов
Илья Любимов
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Павел Табаков
Павел Табаков
Денис Косиков
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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