Успешный менеджер Шин Сок-хо работает в одной из крупнейших развлекательных компаний Южной Кореи. Но однажды амбициозный парень решает стать независимым и открывает свою собственную компанию Mango Entertainment. Внезапно он сталкивается со многими трудностями, теряет все, что у него есть, и в результате попадает в тюрьму. Выйдя из заключения, Шин Сок–хо прилагает массу усилий, чтобы вернуться к былой жизни. Бывший менеджер находит талантливого старшеклассника Чжо Ха-ныля, из которого решает сделать знаменитого певца. Однако жизнь начинающего музыканта была разрушена после того, как его лучшая подруга обвинила парня в сексуальном насилии. После случившегося Ха-ныль столкнулся с неприятием, ненавистью и травлей в школе. Стремясь помочь талантливому парню, Шин Сок-хо начинает новое путешествие вместе с Ха-нылем и его группой.