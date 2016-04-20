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Постер сериала Шоумен
Постер сериала Шоумен
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Шоумен

Шоумен (2016 - 2016)

Ddan-dda-ra 18+
Год выпуска 2016
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 18 часов 0 минут

О чем сериал

Успешный менеджер Шин Сок-хо работает в одной из крупнейших развлекательных компаний Южной Кореи. Но однажды амбициозный парень решает стать независимым и открывает свою собственную компанию Mango Entertainment. Внезапно он сталкивается со многими трудностями, теряет все, что у него есть, и в результате попадает в тюрьму. Выйдя из заключения, Шин Сок–хо прилагает массу усилий, чтобы вернуться к былой жизни. Бывший менеджер находит талантливого старшеклассника Чжо Ха-ныля, из которого решает сделать знаменитого певца. Однако жизнь начинающего музыканта была разрушена после того, как его лучшая подруга обвинила парня в сексуальном насилии. После случившегося Ха-ныль столкнулся с неприятием, ненавистью и травлей в школе. Стремясь помочь талантливому парню, Шин Сок-хо начинает новое путешествие вместе с Ха-нылем и его группой.

В ролях
В ролях
Хо Джун-сок
Хо Джун-сок
Чон Ман-щик
Чон Ман-щик
Чи Сон
Чи Сон
Кан Мин-хёк
Кон Мён
Ан Нэ-сан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Шоумен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 18 эпизодов
 
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