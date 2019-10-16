Бесстрашные люди, возводящие линии электропередач и следящие за их эксплуатацией, называют себя «ЛЭПовцами». Для подобной работы нужны крепкие ребята, ведь она связана с постоянными перегрузками. Неудивительно, что в ходе монтажа постоянно возникают внештатные ситуации. Помимо этого, бригада Владимира Ковалева находится в постоянных разъездах, проводя большую часть года в полевых условиях. Этим суровым парням приходится трудиться в любое время суток и в любую погоду, невзирая на проливной дождь и сверкающие молнии. В своей работе монтажники могут столкнуться с любой внештатной ситуацией, включая возгорание подстанции или внезапную поломку подъемного оборудования. Все члены бригады стоят друг за друга горой, связанные крепкой мужской дружбой и взаимовыручкой.