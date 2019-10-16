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Постер сериала Держись за облака
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Киноафиша Сериалы Держись за облака

Держись за облака (2018 - 2019)

Derzhis za oblaka 18+
Год выпуска 2018
Страна Беларусь/Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Беларусь 1
Продолжительность сериала 6 часов 56 минут

О чем сериал

Бесстрашные люди, возводящие линии электропередач и следящие за их эксплуатацией, называют себя «ЛЭПовцами». Для подобной работы нужны крепкие ребята, ведь она связана с постоянными перегрузками. Неудивительно, что в ходе монтажа постоянно возникают внештатные ситуации. Помимо этого, бригада Владимира Ковалева находится в постоянных разъездах, проводя большую часть года в полевых условиях. Этим суровым парням приходится трудиться в любое время суток и в любую погоду, невзирая на проливной дождь и сверкающие молнии. В своей работе монтажники могут столкнуться с любой внештатной ситуацией, включая возгорание подстанции или внезапную поломку подъемного оборудования. Все члены бригады стоят друг за друга горой, связанные крепкой мужской дружбой и взаимовыручкой.

В ролях
В ролях
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Игорь Угольников
Игорь Угольников
Кирилл Новицкий
Владимир Колосов
Андрей Кочинов
Андрей Кочинов
Александра Богданова
Александра Богданова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Держись за облака - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
 
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