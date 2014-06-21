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Постер сериала Бесконечная любовь
Постер сериала Бесконечная любовь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Бесконечная любовь

Бесконечная любовь (2014 - 2014)

Endless Love 18+
Год выпуска 2014
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 40 часов 5 минут

О чем сериал

Сюжет дорамы разворачивается на фоне политических и экономических потрясений, происходивших в Южной Корее с 1970-е по 1990-е годы. Со Ин-э в детстве пережила страшную трагедию, став свидетельницей убийства своей мамы. Пройдя через невзгоды, сирота вырастает в умную и амбициозную девушку с обострённым чувством справедливости. Ин-э выбирает профессию адвоката, чтобы помогать людям, столкнувшимся с беззаконием, и, может, найти способ отомстить за гибель мамы. С юных лет её жизнь тесно связана с двумя братьями, выросшими в бедной рыбацкой семье. Ин-э была влюблена в старшего брата Кван Хуна, но сильные характеры и амбиции обоих становятся преградой в отношениях. Чувства к девушке испытывал также и младший брат, Кван Чхоль, который пронесёт пылкую, но тайную любовь через всю жизнь.

Бесконечная любовь - трейлер первого сезона
Бесконечная любовь  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Хван Джон-ым
Рю Су-ён
Ким Джун
Чон Гён-хо
Чон Со-мин
Чон Со-мин
Чон Ун-ин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Бесконечная любовь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 37 эпизодов
 
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