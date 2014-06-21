Сюжет дорамы разворачивается на фоне политических и экономических потрясений, происходивших в Южной Корее с 1970-е по 1990-е годы. Со Ин-э в детстве пережила страшную трагедию, став свидетельницей убийства своей мамы. Пройдя через невзгоды, сирота вырастает в умную и амбициозную девушку с обострённым чувством справедливости. Ин-э выбирает профессию адвоката, чтобы помогать людям, столкнувшимся с беззаконием, и, может, найти способ отомстить за гибель мамы. С юных лет её жизнь тесно связана с двумя братьями, выросшими в бедной рыбацкой семье. Ин-э была влюблена в старшего брата Кван Хуна, но сильные характеры и амбиции обоих становятся преградой в отношениях. Чувства к девушке испытывал также и младший брат, Кван Чхоль, который пронесёт пылкую, но тайную любовь через всю жизнь.