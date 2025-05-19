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Киноафиша Сериалы Надя

Надя (2025 - 2025)

Nadya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Риелтор Надя разрывается между маленьким сыном и работой. Бывший муж постоянно испытывает ее на прочность: алименты не платит и предлагает снова жить вместе, хотя у самого уже новая семья. Поэтому личную жизнь Надя отодвинула на второй план. Возвращаясь с вечеринки по случаю дня своего рождения, она застревает в лифте со своим клиентом Митей. Эта, казалось бы, неприятная ситуация становится поворотным моментом в ее жизни: они влюбляются друг в друга, проведя в замкнутом пространстве всего несколько часов. Следующие дни проходят волшебно – свидания, прогулки, планы на будущее… Но внезапно Митя пропадает, а вскоре его обвиняют в убийстве бывшей жены…

В ролях
В ролях
Карина Мындровская
Кристина Казинская
Кристина Казинская
Ян Ильвес
Антон Сёмкин
Антон Сёмкин
Людмила Титова
Дмитрий Беседа
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Надя - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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