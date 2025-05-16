Отзывы о сериале «Акула: Буря»

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Акула: Буря
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Раушания Кагарманова
16 мая 2025, 22:00
Оценка
Ожидала большего. но увы и ах!!! Первый сезон был круче. 2й сезон расстянули на 6 серий и не о чем(((( жаль.очень жаль(((. Ждем 3й сезон, т.к. много вопросов и появляется новый герой(.
16 мая 2025, 22:00
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Киноафиша.инфо
31 мая 2025, 23:25
в ответ на сообщение
Раушания Кагарманова от 16 мая 2025, 22:00
Жаль, что сериал не впечатлил вас 😔
31 мая 2025, 23:25
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