Учительница биологии Ирина переживает непростой период — она только что развелась с мужем Михаилом, который предал её, заведя роман на стороне. Несмотря на расставание, Михаил поступает великодушно: оставляет Ирине квартиру и обещает помогать, если понадобится. Однажды по пути домой Ирина едва не попадает под колёса автомобиля. За рулём оказывается Семён, который от испуга получает сердечный приступ. Ирина немедленно вызывает скорую и, почувствовав ответственность, начинает навещать мужчину в больнице. В общении с ним она на время забывает о собственных бедах. Между ними постепенно возникает тёплая связь, и Семён влюбляется. Однако Ирина, хоть и испытывает к нему чувства, осознаёт, что ещё не готова к новой любви. В это же время в её жизни вновь появляется Михаил, а его новая жена видит в Ирине угрозу и решает устранить соперницу…