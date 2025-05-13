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Киноафиша Сериалы Вторая жизнь Веры

Вторая жизнь Веры (2025 - 2025)

Vtoraya zhizn Very 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Филолог Вера работает в библиотеке заместителем директора по науке. Ни мужа, ни детей у нее нет. Несколько лет назад она прервала беременность от бывшего одноклассника и теперь горько сожалеет об этом. Случайная встреча с цыганкой в корне меняет ее жизнь. Вера переносится в новую реальность: у нее есть муж Николай и сын, она экономист и работает в девелоперской компании любовника Антона – своей первой школьной любви. Вера живет исключительно для себя, пренебрегая чувствами окружающих: подчиненные ее боятся, подруга сторонится, сын – ненавидит, а муж под следствием из-за аферы Антона, которому Вера почему-то не помешала. Теперь она должна исправить ошибки в альтернативной реальности и обрести счастье в своей настоящей жизни…

В ролях
В ролях
Анна Здор
Анна Здор
Ева Авеева
Ева Авеева
Сергей Масленников
Сергей Масленников
Валерия Кот
Платон Падчеваров
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Вторая жизнь Веры - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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