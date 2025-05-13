Филолог Вера работает в библиотеке заместителем директора по науке. Ни мужа, ни детей у нее нет. Несколько лет назад она прервала беременность от бывшего одноклассника и теперь горько сожалеет об этом. Случайная встреча с цыганкой в корне меняет ее жизнь. Вера переносится в новую реальность: у нее есть муж Николай и сын, она экономист и работает в девелоперской компании любовника Антона – своей первой школьной любви. Вера живет исключительно для себя, пренебрегая чувствами окружающих: подчиненные ее боятся, подруга сторонится, сын – ненавидит, а муж под следствием из-за аферы Антона, которому Вера почему-то не помешала. Теперь она должна исправить ошибки в альтернативной реальности и обрести счастье в своей настоящей жизни…