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Киноафиша Сериалы Из кожи вон

Из кожи вон (2021 - 2021)

Try Hard 18+
Год выпуска 2021
Страна Дания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Viaplay
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Геймер Себастиан живёт с родителями и днями напролёт торчит у компьютера, погружённый в мир виртуальных игр. Он не спешит задумываться о будущем и не собирается получать образование. Родители Себастиана впадают в отчаяние от образа жизни сына и ставят ему ультиматум: он должен найти работу и начать сам себя обеспечивать, иначе они просто выгонят парня их дома. Себастиан решает создать профессиональную игровую команду вместе с друзьями, чтобы заработать на киберспорте. Но всё оказывается не так просто. Парни сталкиваются с жёсткой конкуренцией, и теперь они должны проявить все свои лучшие навыки, чтобы осуществить мечту и разбогатеть.

В ролях
В ролях
Эри Александр
Сара Боберг
Патрик А. Хансен
Мария Уинтер Норгаард
Jakob Højlev Jørgensen
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Сезоны
Из кожи вон - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
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