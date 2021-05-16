Геймер Себастиан живёт с родителями и днями напролёт торчит у компьютера, погружённый в мир виртуальных игр. Он не спешит задумываться о будущем и не собирается получать образование. Родители Себастиана впадают в отчаяние от образа жизни сына и ставят ему ультиматум: он должен найти работу и начать сам себя обеспечивать, иначе они просто выгонят парня их дома. Себастиан решает создать профессиональную игровую команду вместе с друзьями, чтобы заработать на киберспорте. Но всё оказывается не так просто. Парни сталкиваются с жёсткой конкуренцией, и теперь они должны проявить все свои лучшие навыки, чтобы осуществить мечту и разбогатеть.