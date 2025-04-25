Нина, отсидевшая три года за экономическое преступление, в котором стала жертвой подставы, выходит на свободу. У ворот колонии её поджидает незнакомый мужчина – Егор. Он без прелюдий предлагает ей фиктивно пожениться. Причины такого предложения запутанны и странны, и поначалу Нина даже слушать его отказывается. Однако судьба поворачивается так, что вскоре и ей оказывается нужен рядом мужчина. Итак, Нина и Егор расписываются с условием, что живут в доме как соседи и ни в чём друг друга не ограничивают. Однако оба они люди неравнодушные, и потихоньку каждый из них вовлекается в жизнь и проблемы "соседа"...