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Киноафиша Сериалы Свободный брак

Свободный брак (2025 - 2025)

Svobodnyj brak 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 40 минут

О чем сериал

Нина, отсидевшая три года за экономическое преступление, в котором стала жертвой подставы, выходит на свободу. У ворот колонии её поджидает незнакомый мужчина – Егор. Он без прелюдий предлагает ей фиктивно пожениться. Причины такого предложения запутанны и странны, и поначалу Нина даже слушать его отказывается. Однако судьба поворачивается так, что вскоре и ей оказывается нужен рядом мужчина. Итак, Нина и Егор расписываются с условием, что живут в доме как соседи и ни в чём друг друга не ограничивают. Однако оба они люди неравнодушные, и потихоньку каждый из них вовлекается в жизнь и проблемы "соседа"...

В ролях
В ролях
Дмитрий Мальцев
Ольга Никольская
Ольга Никольская
Евдокия Лаврухина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Свободный брак - Сезон 1 Сезон 1
2025, 2 эпизода
 
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