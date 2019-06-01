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Киноафиша Сериалы Горная болезнь

Горная болезнь (2019 - 2019)

Gornaya bolezn 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 2 часа 56 минут

О чем сериал

Лучшие подруги Татьяна и Настя оказываются в ЗАГСе одновременно, но по разным поводам: Татьяна разводится, а Настя выходит замуж за врача-педиатра Павла. Настя и Павел познакомились на вечере блиц-свиданий и влюбились друг в друга с первого взгляда. И вот, спустя два месяца упоительного романа, они играют свадьбу, правда, Павел не знает, что у Насти есть кое-какие скелеты в шкафу. Пока Татьяна делит с бывшим мужем совместно нажитое имущество, Настя и Павел отправляются в медовый месяц в курортный городок. Спустя несколько дней Татьяна внезапно узнает, что Настя бесследно пропала...

В ролях
В ролях
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Владимир Жеребцов
Владимир Жеребцов
Евгений Славский
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев
Ирина Гавра
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Горная болезнь - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
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