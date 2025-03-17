Мадрид 1920-х годов. Маркиза Элене де Вальмонте бежит от деспотичного мужа и решает начать жизнь с нуля, открыв собственный ресторан в городе. Соратницей и главной помощницей Элене становится её служанка Сесилия. Вместе женщинам, одержимым страстью к кулинарии, предстоит освоить новое дело, пережив через череду побед и неудач. Они пройдут трудный путь к признанию, столкнутся со множеством сложностей и предрассудками, но сумеют доказать, что женщины могут быть так же успешны в бизнесе, как и мужчины.