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Постер сериала Бистро «Ла Фаворита»
Постер сериала Бистро «Ла Фаворита»
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Бистро «Ла Фаворита»

Бистро «Ла Фаворита» (2025 - …)

La Favorita 1922 18+
Год выпуска 2025
Страна Испания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал Telecinco
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Мадрид 1920-х годов. Маркиза Элене де Вальмонте бежит от деспотичного мужа и решает начать жизнь с нуля, открыв собственный ресторан в городе. Соратницей и главной помощницей Элене становится её служанка Сесилия. Вместе женщинам, одержимым страстью к кулинарии, предстоит освоить новое дело, пережив через череду побед и неудач. Они пройдут трудный путь к признанию, столкнутся со множеством сложностей и предрассудками, но сумеют доказать, что женщины могут быть так же успешны в бизнесе, как и мужчины.

Бистро «Ла Фаворита» - трейлер первого сезона
Бистро «Ла Фаворита»  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Вероника Санчес
Вероника Санчес
Андреа Дуро
Висенте Вергара
Висенте Вергара
Марибель Салас
Марибель Салас
Javier Lago
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.8 IMDb
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Сезоны
Бистро «Ла Фаворита» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 8 эпизодов
 
Сезон 2
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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