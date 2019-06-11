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Постер сериала Влюбленность
Постер сериала Влюбленность
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Влюбленность

Влюбленность (2019 - 2019)

Fall in Love 18+
Год выпуска 2019
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 22 часа 30 минут

О чем сериал

История любви загадочной и переменчивой девушки и озорного, но доброго молодого человека.
 

В ролях
В ролях
Ван Жуйчан
Ло Чжэн
Хэ Нань
Хуа Хэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Сезоны
Влюбленность - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 30 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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