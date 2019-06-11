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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
2 постера
Киноафиша
Сериалы
Влюбленность
Влюбленность (2019 - 2019)
Fall in Love
18+
драма
мелодрама
Год выпуска
2019
Страна
Китай
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
45 минут
Стрим-сервис
Youku
Продолжительность сериала
22 часа 30 минут
О чем сериал
История любви загадочной и переменчивой девушки и озорного, но доброго молодого человека.
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В ролях
В ролях
Ван Жуйчан
Ло Чжэн
Хэ Нань
Хуа Хэ
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.3
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2019,
30 эпизодов
Отзывы о сериале
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