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Постер сериала Полный дом
Постер сериала Полный дом
Постер сериала Полный дом
Постер сериала Полный дом
Постер сериала Полный дом
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Полный дом

Полный дом (2004 - 2004)

Pul hauseu 18+
Год выпуска 2004
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Как долго вы будете сомневаться, если два лучших друга, которых вы знаете 15 лет, принесут вам известие, что вы выиграли билет первого класса в Шанхай и проживание в пятизвездочном отеле? Хан Джи-ын сомневалась недолго - всего 1 минуту и 19 секунд эфирного времени. Друзья были очень убедительны, а выигрыш - заманчив. Джи-ын с радостью отправилась в свое первое в жизни путешествие, совершенно не догадываясь, какие приключения ожидают её в дальнейшем. Начиная с сюрприза в виде соседа по креслу в самолете, оказавшегося популярным актером, и заканчивая тем, что в Шанхае о её брони никто и слыхом ни слыхивал.

В ролях
В ролях
Рэйн
Сон Хе-гё
Сон Хе-гё
Ли Ён-ын
Чан Ён
Im Hye Jin
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Полный дом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2004, 16 эпизодов
 
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