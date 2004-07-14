Как долго вы будете сомневаться, если два лучших друга, которых вы знаете 15 лет, принесут вам известие, что вы выиграли билет первого класса в Шанхай и проживание в пятизвездочном отеле? Хан Джи-ын сомневалась недолго - всего 1 минуту и 19 секунд эфирного времени. Друзья были очень убедительны, а выигрыш - заманчив. Джи-ын с радостью отправилась в свое первое в жизни путешествие, совершенно не догадываясь, какие приключения ожидают её в дальнейшем. Начиная с сюрприза в виде соседа по креслу в самолете, оказавшегося популярным актером, и заканчивая тем, что в Шанхае о её брони никто и слыхом ни слыхивал.