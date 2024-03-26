В жизни Жульена Кастанеды было много неприятного и не всегда законного. Он успел отсидеть в тюрьме, но давно завязал с прошлым. Теперь он любящий отец семнадцатилетней дочери Алии, работает таксистом и хочет обеспечить ей лучшую жизнь. Но однажды дочь не приходит домой после концерта, а по телефону отвечает мужской голос. Кастанеда понимает, что важно успеть что-то сделать в первые часы. Но полиция бездействует — им самим не хватает сотрудников. Тогда разгневанный отец решает действовать сам и просит помочь своего друга и учительницу Алии прочесать сельскую местность. В это время капитан жандармерии пытается загнать Кастанеду в угол, так как считает, что он имеет отношение к смерти полицейского много лет назад.