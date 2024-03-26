Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Каратель
1 постер
Киноафиша Сериалы Каратель

Каратель (2024 - …)

Brigade anonyme 18+
Год выпуска 2024
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал M6
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

В жизни Жульена Кастанеды было много неприятного и не всегда законного. Он успел отсидеть в тюрьме, но давно завязал с прошлым. Теперь он любящий отец семнадцатилетней дочери Алии, работает таксистом и хочет обеспечить ей лучшую жизнь. Но однажды дочь не приходит домой после концерта, а по телефону отвечает мужской голос. Кастанеда понимает, что важно успеть что-то сделать в первые часы. Но полиция бездействует — им самим не хватает сотрудников. Тогда разгневанный отец решает действовать сам и просит помочь своего друга и учительницу Алии прочесать сельскую местность. В это время капитан жандармерии пытается загнать Кастанеду в угол, так как считает, что он имеет отношение к смерти полицейского много лет назад.

В ролях
В ролях
Эрик Кантона
Эрик Кантона
Элена Ногуэрра
Элена Ногуэрра
Ари Эльмалех
Мириам Буайе
Мириам Буайе
Мэрилин Лима
Мэрилин Лима
Амели Прево
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Каратель - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше