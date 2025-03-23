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Постер сериала Этот город принадлежит нам
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Киноафиша Сериалы Этот город принадлежит нам

Этот город принадлежит нам (2025 - …)

This City is Ours 18+
Год выпуска 2025
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 58 минут
Стрим-сервис BBC iPlayer
Продолжительность сериала 7 часов 44 минуты

О чем сериал

Бандит Майкл влюбляется в Диану, что заставляет его переоценить свою жизнь и покинуть криминал. 

В ролях
В ролях
Шон Бин
Шон Бин
Стивен Уолтерс
Николас Бишоп
Лаура Айкман
Джули Грэм
Джули Грэм
Сирша-Моника Джексон
Сирша-Моника Джексон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Этот город принадлежит нам - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 8 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
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