Дуплет
Статьи
Статьи о сериале «Дуплет»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Дуплет»
Вся информация о сериале
Со звездами «Первого отдела» и «Тайн следствия»: чем новый сериал «Пятого канала» привлек миллионы россиян
В проекте хватает клише, но и плюсы на зависть конкурентам.
Написать
14 июня 2025 10:23
Красота спасет мир, но не этот сериал: героинь «Дуплета» хочется «умыть, обнять и плакать» — зрители выключают уже на 2 серии
А ведь поначалу казалось, что проект удался.
2 комментария
13 июня 2025 16:11
Миллионы просмотров всего за 2 дня: этот новый сериал россияне уже назвали отличным «аперитивом» перед «Невским» и «Первым отделом»
Проект неидеальный, но интриги ему не занимать.
4 комментария
12 июня 2025 11:50
