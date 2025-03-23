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Отзывы о сериале «Дуплет»

Отзывы о сериале Вся информация о сериале
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Танюша Фролова 23 марта 2025, 13:36
Сериал 23 марта не вышел. Когда ждать?
23 марта 2025, 13:36 Ответить
Елена Самара 8 июня 2025, 17:52
Оценка
Среднечёк,на один раз максимум.Не зацепил как-то.
8 июня 2025, 17:52 Ответить
Ayrat Shamilevich 23 июня 2025, 13:19
Оценка
Отличный сериал. Жду продолжения
23 июня 2025, 13:19 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 18:35
в ответ на сообщение Ayrat Shamilevich от 23 июня 2025, 13:19
Было очень интересно прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
30 июня 2025, 18:35 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 18:35
в ответ на сообщение Елена Самара от 8 июня 2025, 17:52
Жаль, что сериал вас не впечатлил 😞
30 июня 2025, 18:35 Ответить
Андрей Сомов 9 июля 2025, 20:20
Я смотрел сериал мне очень понравился. И Анастасия Чашина.хороший режиссёр и очень хочется чтобы стала режиссером проекта «Тайн следствие». .
9 июля 2025, 20:20 Ответить
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