Постеры сериала «Талантливая девушка взрослеет»

«Голову с плеч!» — но сначала посмотрите новый трейлер «Алисы в стране чудес» со звездой «Слова пацана» и музыкой Высоцкого (видео)

Первый сезон оставил слишком много вопросов без ответов: будет ли продолжение сериала «Чужой: Земля»

Придется ждать годами? Создатели «Истребителя демонов» пролили свет на даты выхода 2 и 3 частей трилогии

Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода

Безруков 6 раз ходил на пробы, но роль досталась Устюгову: так актер избежал позора — фильм с рейтингом 4,6 с треском провалился

Невозможное уравнение и астронавт-предатель: разбор самых непонятных моментов «Интерстеллара»

«Безумно боюсь»: Фрейндлих точечно описала дружбу с Басилашвили — актер в долгу не остался

В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли

Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали