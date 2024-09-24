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Постер сериала Талантливая девушка взрослеет
Постер сериала Талантливая девушка взрослеет
Постер сериала Талантливая девушка взрослеет
Постер сериала Талантливая девушка взрослеет
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Киноафиша Сериалы Талантливая девушка взрослеет

Талантливая девушка взрослеет (2024 - 2024)

A Talented Girl Grows Up 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 32 минуты
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 12 часов 48 минут

О чем сериал

С раннего детства Чэн Маньи мечтала стать полицейской, но во время учебы ее постоянно преследуют неудачи. Однажды она совершает благородный поступок и оказывается в своем любимом комиксе о древнем мире, где становится самой талантливой женщиной в мире. Она оказывается в роли идеальной невесты для величайшего ученого Вэнь Чэньюя. Однако Чэн Маньи совсем не любит своего жениха и решает переписать собственную историю, заключив с ним деловой договор. Вместе им предстоит пройти через множество различных испытаний, и в итоге договор перерастает в настоящие чувства. Но удастся ли Чэн Маньи полностью раскрыть свои таланты и добиться успеха в этом фэнтезийном мире, зависит лишь от нее.

В ролях
В ролях
Чжао Вэньхао
Чэнь Фантун
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Талантливая девушка взрослеет - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 24 эпизода
 
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