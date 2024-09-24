С раннего детства Чэн Маньи мечтала стать полицейской, но во время учебы ее постоянно преследуют неудачи. Однажды она совершает благородный поступок и оказывается в своем любимом комиксе о древнем мире, где становится самой талантливой женщиной в мире. Она оказывается в роли идеальной невесты для величайшего ученого Вэнь Чэньюя. Однако Чэн Маньи совсем не любит своего жениха и решает переписать собственную историю, заключив с ним деловой договор. Вместе им предстоит пройти через множество различных испытаний, и в итоге договор перерастает в настоящие чувства. Но удастся ли Чэн Маньи полностью раскрыть свои таланты и добиться успеха в этом фэнтезийном мире, зависит лишь от нее.