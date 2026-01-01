Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Фиолетовый как море Места съёмок

Места и даты съемок сериала Фиолетовый как море

Где снимали известные сцены

внутренние сцены
Studi Lux, Формелло, Рим, Италия
наружные сцены у полицейского участка
Чивита-Кастеллана, Лацио, Италия
Сцены на открытом воздухе и в помещениях
Вилла Рамакка, Багерия, Сицилия, Италия
Пляжные сцены
Пляж Монделло, Сицилия, Италия
Пляжные сцены
Сан-Вито-Ло-Капо, Сицилия, Италия
Офисное здание Sicilia Web News
ул. Папы Сергия I, 5, Палермо, Сицилия, Италия
панорама города, уличные сцены, многоквартирный дом Франческо и Виолы
Палермо, Сицилия, Италия
Сцены на открытом воздухе
Остия, Лацио, Италия
Сцены на открытом воздухе
Трапани, Сицилия, Италия
Сцены на открытом воздухе
Кампаньяно-ди-Рома, Лацио, Италия
Сцены на открытом воздухе
Дженцано-ди-Рома, Лацио, Италия
Сцены на открытом воздухе
Изола-делле-Феммине, Сицилия, Италия
Сцены на открытом воздухе
Макари, Сицилия, Италия
Сцены на открытом воздухе
Монте-Пеллегрино, Сицилия, Италия
Сцены на открытом воздухе
Монтеротондо, Лацио, Италия
Сцены на открытом воздухе
Санта-Маринелла, Лацио, Италия
Сцены на открытом воздухе
Термини-Имерезе, Сицилия, Италия
Сцены на открытом воздухе
Террасини, Сицилия, Италия
Жилой дом Виолы и Демира
Палаццо Артале Тумминелло, пл. Сеттаньели, 10, 90134 Палермо, Сицилия, Италия
Сцены на открытом воздухе
Торре Альба, Сицилия, Италия
Даты съемок сериала Фиолетовый как море

  • 27 сентября 2021 - 25 марта 2022
  • 17 июля 2023 - 22 декабря 2023
