Самые неблагополучные районы Швеции окружены стенами и подчиняются специальным законам, призванным защитить остальных членов общества. Когда министр внутренних дел выступает с речью в самом большом районе, известном как Парадиз-Сити, ее похищают люди в масках. Агент Службы безопасности Фредрика обращается к Эмиру, бывшему бойцу ММА, которому грозит пожизненное заключение, с ультиматумом: работайте под прикрытием в Парадиз-Сити и найдите министра внутренних дел, если Эмир хочет снова увидеть свою дочь.