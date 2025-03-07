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Киноафиша Сериалы Райский город

Райский город (2025 - …)

Paradis City 18+
Год выпуска 2025
Страна Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Самые неблагополучные районы Швеции окружены стенами и подчиняются специальным законам, призванным защитить остальных членов общества. Когда министр внутренних дел выступает с речью в самом большом районе, известном как Парадиз-Сити, ее похищают люди в масках. Агент Службы безопасности Фредрика обращается к Эмиру, бывшему бойцу ММА, которому грозит пожизненное заключение, с ультиматумом: работайте под прикрытием в Парадиз-Сити и найдите министра внутренних дел, если Эмир хочет снова увидеть свою дочь.

В ролях
В ролях
Ричард Ульфзэтер
Анна Азкарате
Сверрир Гуднасон
Сверрир Гуднасон
Джулия Рагнарссон
Джулия Рагнарссон
Фелисе Янкелль
Фелисе Янкелль
Рольф Людаль
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Сезоны
Райский город - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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