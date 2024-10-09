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Постер сериала Семья по выбору
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Киноафиша Сериалы Семья по выбору

Семья по выбору (2024 - 2024)

Joripsik gajok 18+
Год выпуска 2024
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал jTBC
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Друзья детства — два парня и девушка — встречаются спустя 10 лет.

В ролях
В ролях
Чхве Му-сон
Чхве Му-сон
Юн Сан-хён
Ли Щи-он
Чхве Вон-ён
Чон Чхэ-ён
Хван Ин-ёп
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Сезоны
Семья по выбору - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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