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Семья по выбору
Семья по выбору (2024 - 2024)
Joripsik gajok
18+
драма
комедия
мелодрама
Год выпуска
2024
Страна
Южная Корея
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
jTBC
Продолжительность сериала
18 часов 40 минут
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О чем сериал
Друзья детства — два парня и девушка — встречаются спустя 10 лет.
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В ролях
В ролях
Чхве Му-сон
Юн Сан-хён
Ли Щи-он
Чхве Вон-ён
Чон Чхэ-ён
Хван Ин-ёп
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Лучшие дорамы про отношения, семью и любовь
Рейтинг сериала
0.0
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голосов
8.3
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2024,
16 эпизодов
Отзывы о сериале
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667