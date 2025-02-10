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Киноафиша Сериалы Подари мне надежду

Подари мне надежду (2025 - 2025)

Podari mne nadezhdu 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Успешный кардиохирург Алла Агапова переживает кризис семейной жизни. Ее брак с мужем держался в основном на ответственности за дочь, но Таня выросла и уже готовится к собственной свадьбе, а Алла начала подозревать мужа в измене и задумываться о разводе. Но ее жизнь резко меняется после трагической гибели мужа Сергея. Пытаясь справиться с утратой и разобраться в обстоятельствах его смерти, Алла вынуждена столкнуться с многочисленными трудностями и раскрыть неприятные семейные тайны. На фоне этих событий она встречает свою первую любовь – Виктора. Он помогает ей в расследовании и поддерживает в самые трудные моменты. Однако их отношения осложняются тем, что сын Виктора оказывается причастным к смерти Сергея…

В ролях
В ролях
Анатолий Голуб
Анатолий Голуб
Юлия Галкина
Юлия Галкина
Андрей Иванов
Андрей Иванов
Зоя Антонова
Алексей Шутов
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Подари мне надежду - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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