Даша Демьянова давно и безнадежно влюблена в Диму Захарова, парня своей родной сестры Ольги. И пока Даша пытается выбросить его из своей головы, Ольга уже в третий раз отказывается выходить за Диму замуж, хотя отношения не разрывает. На дне рождения Димы происходит непредвиденная ситуация, он проводит ночь с Дашей. Утром они решают все забыть и сохранить произошедшее в тайне. Но слухи быстро доходят до Ольги, и Даша становится позором семьи. При поддержке матери, строгой учительницы Евгении, Ольга выгоняет сестру из дома. Бабушка Таисия Афанасьевна пытается предотвратить раскол семьи, но безуспешно. А Даша решает начать новую жизнь и отправляется в город Ивкино, где знакомится с художником Ильёй Переваловым, а вскоре понимает, что беременна…