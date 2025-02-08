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Киноафиша Сериалы Дашкина любовь

Дашкина любовь (2025 - …)

Dashkina lyubov 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Даша Демьянова давно и безнадежно влюблена в Диму Захарова, парня своей родной сестры Ольги. И пока Даша пытается выбросить его из своей головы, Ольга уже в третий раз отказывается выходить за Диму замуж, хотя отношения не разрывает. На дне рождения Димы происходит непредвиденная ситуация, он проводит ночь с Дашей. Утром они решают все забыть и сохранить произошедшее в тайне. Но слухи быстро доходят до Ольги, и Даша становится позором семьи. При поддержке матери, строгой учительницы Евгении, Ольга выгоняет сестру из дома. Бабушка Таисия Афанасьевна пытается предотвратить раскол семьи, но безуспешно. А Даша решает начать новую жизнь и отправляется в город Ивкино, где знакомится с художником Ильёй Переваловым, а вскоре понимает, что беременна…

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Сезоны
Дашкина любовь - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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