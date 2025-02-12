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Постер сериала Мама, мы – ЦСКА!
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Киноафиша Сериалы Мама, мы – ЦСКА!

Мама, мы – ЦСКА! (2025 - 2025)

Mama, my - CSKA 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

«Мама, мы – ЦСКА!» – это беспрецедентный взгляд на жизнь и работу одной из самых знаковых команд России. Создатели, вдохновившиеся при названии картины одноименной песней Басты, предлагают зрителям уникальную возможность увидеть клуб с новой стороны. Картина позволяет погрузиться во внутреннюю атмосферу команды и показывает не только игроков и тренеров, но и сотрудников, которые стоят за их успехами: медицинский штаб, спортивный блок, PR-команду, семьи и друзей игроков, как звездных болельщиков, так и неизвестных героев, которые поддерживают команду даже в самых отдаленных и холодных точках страны.

Мама, мы – ЦСКА! - трейлер первого сезона
Мама, мы – ЦСКА!  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Мама, мы – ЦСКА! - Сезон 1 Сезон 1
2025, 5 эпизодов
 
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