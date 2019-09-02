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Киноафиша Сериалы Узурпаторша

Узурпаторша (2019 - 2019)

La Usurpadora 18+
Год выпуска 2019
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Las Estrellas
Продолжительность сериала 18 часов 45 минут

О чем сериал

Жена президента Паола несчастлива в браке и чувствует себя птицей в клетке. Из-за публичности и статуса у неё не получится так просто сбежать с любовником, но ей хватает хитрости и жестокости для большого обмана. Она узнаёт, что у неё есть полная копия – её сестра Паулина, управляющая приютом. С помощью шантажа Паола заставляет добрую девушку на пару недель выдать себя за неё. А следующий пункт плана – убийство подставной «первой леди». К счастью, Паулина выживает после покушения. И когда её сестра осознаёт свой просчёт, самозванка не торопится обратно меняться местами. 

В ролях
В ролях
Арап Бетке
Арап Бетке
Монтсеррат Мараньон
Сандра Эчеверриа
Андрес Паласиос
Хуан Карлос Баррето
Ана Берта Эспин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Узурпаторша - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 25 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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