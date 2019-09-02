Жена президента Паола несчастлива в браке и чувствует себя птицей в клетке. Из-за публичности и статуса у неё не получится так просто сбежать с любовником, но ей хватает хитрости и жестокости для большого обмана. Она узнаёт, что у неё есть полная копия – её сестра Паулина, управляющая приютом. С помощью шантажа Паола заставляет добрую девушку на пару недель выдать себя за неё. А следующий пункт плана – убийство подставной «первой леди». К счастью, Паулина выживает после покушения. И когда её сестра осознаёт свой просчёт, самозванка не торопится обратно меняться местами.