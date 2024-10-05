Меню
Томбо! 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Томбо!
Киноафиша Сериалы Томбо! Сезоны Сезон 2

Hey! Tonbo 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Томбо!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Я люблю этот остров и люблю гольф! I Love This Island, and I Love Golf Too!
Сезон 2 Серия 1
5 октября 2024
Дебют Тонбо на курсе! Tonbo's Course Debut!
Сезон 2 Серия 2
12 октября 2024
Прощальный подарок Игайги Igaiga's Parting Gift
Сезон 2 Серия 3
19 октября 2024
Начинается! Женский чемпионат Кюсю It Begins! The Kyushu Women's Championship
Сезон 2 Серия 4
26 октября 2024
Средний удар за карьеру! Career Average Stroke!
Сезон 2 Серия 5
2 ноября 2024
Мой соперник - обладатель титула! My Rival Is the Title Holder!
Сезон 2 Серия 6
9 ноября 2024
Гольф в коробке Jack-in-the-box Golf
Сезон 2 Серия 7
16 ноября 2024
Попутный и переменчивый ветер The Tossing and Turning Winds
Сезон 2 Серия 8
23 ноября 2024
Неприятности Хиноки Hinoki's Troubles
Сезон 2 Серия 9
30 ноября 2024
Первый раз под давлением First Time Under Pressure
Сезон 2 Серия 10
7 декабря 2024
Тонбо, дырка наружу Tonbo, Hole Out
Сезон 2 Серия 11
14 декабря 2024
Победитель и мужество Winner and Courage
Сезон 2 Серия 12
21 декабря 2024
Вызов Тонбо: героини Кюсю Tonbo's Challenge: Heroines of Kyushu
Сезон 2 Серия 13
4 января 2025
