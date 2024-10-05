Меню
Томбо! 2 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Томбо!
Сезоны
Сезон 2
Hey! Tonbo
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
5 октября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
13
Продолжительность сезона
5 часов 12 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Томбо!»
Сезон 1
Сезон 2
Я люблю этот остров и люблю гольф!
I Love This Island, and I Love Golf Too!
Сезон 2
Серия 1
5 октября 2024
Дебют Тонбо на курсе!
Tonbo's Course Debut!
Сезон 2
Серия 2
12 октября 2024
Прощальный подарок Игайги
Igaiga's Parting Gift
Сезон 2
Серия 3
19 октября 2024
Начинается! Женский чемпионат Кюсю
It Begins! The Kyushu Women's Championship
Сезон 2
Серия 4
26 октября 2024
Средний удар за карьеру!
Career Average Stroke!
Сезон 2
Серия 5
2 ноября 2024
Мой соперник - обладатель титула!
My Rival Is the Title Holder!
Сезон 2
Серия 6
9 ноября 2024
Гольф в коробке
Jack-in-the-box Golf
Сезон 2
Серия 7
16 ноября 2024
Попутный и переменчивый ветер
The Tossing and Turning Winds
Сезон 2
Серия 8
23 ноября 2024
Неприятности Хиноки
Hinoki's Troubles
Сезон 2
Серия 9
30 ноября 2024
Первый раз под давлением
First Time Under Pressure
Сезон 2
Серия 10
7 декабря 2024
Тонбо, дырка наружу
Tonbo, Hole Out
Сезон 2
Серия 11
14 декабря 2024
Победитель и мужество
Winner and Courage
Сезон 2
Серия 12
21 декабря 2024
Вызов Тонбо: героини Кюсю
Tonbo's Challenge: Heroines of Kyushu
Сезон 2
Серия 13
4 января 2025
