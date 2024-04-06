Меню
Томбо! 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Томбо!
Сезоны
Сезон 1
Hey! Tonbo
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 апреля 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
13
Продолжительность сезона
5 часов 12 минут
Рейтинг сериала
6.9
Оцените
13
голосов
7.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Томбо!»
Сезон 1
Сезон 2
Тонбо и трехжелезный
Tonbo and the 3-Iron
Сезон 1
Серия 1
6 апреля 2024
Секрет трех железных
The Secret of the 3-Iron
Сезон 1
Серия 2
13 апреля 2024
Клинья и сожаления
Wedges and Regrets
Сезон 1
Серия 3
20 апреля 2024
Сашими-шот
Sashimi Shot
Сезон 1
Серия 4
27 апреля 2024
Это не настоящий гольф
This Isn't Real Golf
Сезон 1
Серия 5
4 мая 2024
Окинавские соперники
The Okinawan Rival
Сезон 1
Серия 6
11 мая 2024
Великое однообразие
The Great Monotony
Сезон 1
Серия 7
18 мая 2024
Призрачная дыра
The Phantom Hole
Сезон 1
Серия 8
25 мая 2024
В Акуреки!
Off to Akureki!
Сезон 1
Серия 9
1 июня 2024
Критерии знаменитой лунки для гольфа
Criteria for a Famous Golf Hole
Сезон 1
Серия 10
8 июня 2024
Линия без ответа
A Line Without an Answer
Сезон 1
Серия 11
15 июня 2024
Прямые чувства
Straightforward Feelings
Сезон 1
Серия 12
22 июня 2024
Я ухожу!
I'm Off!
Сезон 1
Серия 13
29 июня 2024
