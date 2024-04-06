Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Томбо! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Томбо!
Киноафиша Сериалы Томбо! Сезоны Сезон 1
Hey! Tonbo 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут

Рейтинг сериала

6.9
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Томбо!»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Тонбо и трехжелезный Tonbo and the 3-Iron
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2024
Секрет трех железных The Secret of the 3-Iron
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2024
Клинья и сожаления Wedges and Regrets
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2024
Сашими-шот Sashimi Shot
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2024
Это не настоящий гольф This Isn't Real Golf
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2024
Окинавские соперники The Okinawan Rival
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2024
Великое однообразие The Great Monotony
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2024
Призрачная дыра The Phantom Hole
Сезон 1 Серия 8
25 мая 2024
В Акуреки! Off to Akureki!
Сезон 1 Серия 9
1 июня 2024
Критерии знаменитой лунки для гольфа Criteria for a Famous Golf Hole
Сезон 1 Серия 10
8 июня 2024
Линия без ответа A Line Without an Answer
Сезон 1 Серия 11
15 июня 2024
Прямые чувства Straightforward Feelings
Сезон 1 Серия 12
22 июня 2024
Я ухожу! I'm Off!
Сезон 1 Серия 13
29 июня 2024
График выхода всех сериалов
Миядзаки снял собственного Шерлока Холмса еще в 1980-е: сходство с советским хитом очевидно вплоть до подозрений в плагиате
Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул
Пять сезонов зрители смотрели про приключения рыбного пирога? Значение имени Наруто ошеломляет
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше