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Ветеринарная клиника
Ветеринарная клиника (2012 - 2012)
Animal Practice
18+
комедия
Год выпуска
2012
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
NBC
Продолжительность сериала
4 часа 30 минут
О чем сериал
Фильм о ветеринаре, который любит животных, но ненавидит их хозяев.
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В ролях
В ролях
Тайлер Лабин
Энни Поттс
Джастин Кирк
Ким Уитли
Кристал Манки
ДжоАнна Гарсиа Суишер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
5.7
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2012,
9 эпизодов
Отзывы о сериале
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