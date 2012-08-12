Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Ветеринарная клиника
1 постер
Киноафиша Сериалы Ветеринарная клиника

Ветеринарная клиника (2012 - 2012)

Animal Practice 18+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NBC
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Фильм о ветеринаре, который любит животных, но ненавидит их хозяев.

В ролях
В ролях
Тайлер Лабин
Тайлер Лабин
Энни Поттс
Энни Поттс
Джастин Кирк
Джастин Кирк
Ким Уитли
Ким Уитли
Кристал Манки
Кристал Манки
ДжоАнна Гарсиа Суишер
ДжоАнна Гарсиа Суишер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Ветеринарная клиника - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 9 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше