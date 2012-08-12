Меню
Ветеринарная клиника 2012, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Ветеринарная клиника
Сезоны
Сезон 1
Animal Practice
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
12 августа 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
9
Продолжительность сезона
4 часа 30 минут
Рейтинг сериала
5.5
Оцените
12
голосов
5.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Ветеринарная клиника»
Сезон 1
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
12 августа 2012
Маленькая мисс не может ошибаться
Little Miss Can't Be Wrong
Сезон 1
Серия 2
26 сентября 2012
Пират с чистым запахом
Clean-Smelling Pirate
Сезон 1
Серия 3
3 октября 2012
Доктор Ямамазинг
Dr. Yamamazing
Сезон 1
Серия 4
10 октября 2012
Кто боится Вирджинии Коулман?
Who's Afraid of Virginia Coleman?
Сезон 1
Серия 5
17 октября 2012
Два Джорджа Коулмэна
The Two George Colemans
Сезон 1
Серия 6
24 октября 2012
Вингмены
Wingmen
Сезон 1
Серия 7
1 ноября 2012
Ральфи
Ralphie
Сезон 1
Серия 8
19 ноября 2012
Вяленая индейка
Turkey Jerky
Сезон 1
Серия 9
19 ноября 2012
