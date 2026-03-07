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Статьи о сериале «Резервация»

Статьи о сериале «Резервация» Вся информация о сериале
«Под солончаком»
Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений В этих сериалах расследование начинается быстро, а выхода из ситуации почти нет.
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7 марта 2026 23:15
«Резервация»
«Антона Васильева не хватает», «Хорош даже Янковский»: зрители схлестнулись из-за актёров в сериале «Резервация» Новый российский сериал стал заметен на фоне многих отечественных продуктов не только из-за сюжета, но и подбора, а также игры артистов.
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1 марта 2026 13:17
«Резервация»
Если любите сюжеты с характером: 3 новых российских сериала, которые смотрятся залпом Эти многосерийные картины уже снискали зрительскую любовь, что подтверждается высокими рейтингами.
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11 февраля 2026 07:00
Кадр из сериала «Резервация»
От «Извне» тащатся все, а этот сериал с Янковским и Шведовым ничуть не хуже: «Под куполом» на русском Севере Новинка, которая обречена стать хитом. 
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3 февраля 2026 19:05
Новый российский детектив стартует уже 1 февраля: завязка похожа на «Хрустальный» с Васильевым, а дальше – море мистики
Новый российский детектив стартует уже 1 февраля: завязка похожа на «Хрустальный» с Васильевым, а дальше – море мистики Любителям детективов и аномалий в одном флаконе наверняка зайдет.
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30 января 2026 17:09
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