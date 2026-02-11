Оповещения от Киноафиши
Меню
Если любите сюжеты с характером: 3 новых российских сериала, которые смотрятся залпом

Если любите сюжеты с характером: 3 новых российских сериала, которые смотрятся залпом

11 февраля 2026 07:00
«Резервация»

Эти многосерийные картины уже снискали зрительскую любовь, что подтверждается высокими рейтингами.

Если вы в поисках свежих российских сериалов без затянутых вступлений, пустых сцен и с высокими зрительскими оценками, можем предложить вам три варианта. Они разные по жанрам, настроению и сюжетам, но в отзывах публика признается, что начав смотреть, от них сложно оторваться.

«Встать на ноги»

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.9

Андрей Стародубов выходит из тюрьмы спустя 20 лет и узнаёт, что его дочь жива. Девушка передвигается в инвалидной коляске и не хочет видеть отца, которого считала погибшим. А сам Андрей вынужден разбираться с прошлым, потому что бывший напарник не собирается делиться тем, что когда-то было «общим».



«Трёшка»

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.8

Воронеж, 2004 год. Дарья живёт с родителями и воспитывает дочь, но всё меняется, когда в квартиру въезжает сестра с мужем и детьми. «Трёшка» превращается в коммунальную драму, где каждый пытается отстоять своё место и никто не готов уступать.

«Резервация»

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.3

Следователь Сергей Назаров выходит из тюрьмы и возвращается в родной город, но тот превращён в закрытую территорию. Внутри действует аномалия: выйти невозможно - люди погибают. Назаров попадает в зону и получает задание найти пропавших детей. Цена вопроса - возможность вывезти оттуда свою семью.

Фото: Кадры из сериалов «Резервация», «Встать на ноги» 
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
